В Куршском заливе пограничники задержали литовских рыбаков

СЕГОДНЯ 19:03 2019-05-23T19:03:28+03:00

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Сотрудниками береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области утром 23 мая 2019 года в российских водах Куршского залива было задержано иностранное рыболовное судно.

На борту KL-6776, нарушившего государственную границу Российской Федерации, находились два гражданина Литовской Республики. Как сообщили в Погрануправлении, в настоящее время проводится проверка для выяснения обстоятельств инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU