В Куршском заливе пограничники задержали литовских рыбаков
На борту судна-нарушителя находились двое граждан соседнего государства
Причины нарушения литовцами границы Российской Федерации выясняются.Фото: Пограничное управление по Калининградской области
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Сотрудниками береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области утром 23 мая 2019 года в российских водах Куршского залива было задержано иностранное рыболовное судно.
На борту KL-6776, нарушившего государственную границу Российской Федерации, находились два гражданина Литовской Республики. Как сообщили в Погрануправлении, в настоящее время проводится проверка для выяснения обстоятельств инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU