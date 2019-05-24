Поезда из Калининграда в Питер и Москву переходят на летний график курсирования

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-24T09:53:52+03:00

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Поезда дальнего следования переходят на летний график курсирования с увеличенной периодичностью. Как сообщает пресс-служба КЖД, поезд из Калининграда в Москву с 23 мая до конца августа будет отправляться три раза в неделю.

Фирменный «Янтарь» сообщением Калининград – Москва продолжает ежедневное курсирование.

На питерском направлении периодичность движения поезда № 80/79 увеличивается до 4 раз в неделю.

Полное расписание ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU