Поезда из Калининграда в Питер и Москву переходят на летний график курсирования
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Поезда дальнего следования переходят на летний график курсирования с увеличенной периодичностью. Как сообщает пресс-служба КЖД, поезд из Калининграда в Москву с 23 мая до конца августа будет отправляться три раза в неделю.
Фирменный «Янтарь» сообщением Калининград – Москва продолжает ежедневное курсирование.
На питерском направлении периодичность движения поезда № 80/79 увеличивается до 4 раз в неделю.
Полное расписание ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU