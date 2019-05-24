Под Калининградом уголовник влез в экскаватор

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-24T10:07:38+03:00

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В полицию Гвардейска поступило заявление о не совсем традиционной краже. Хотя способ проникновения оказался не нов: злоумышленник разбил стекло, влез внутрь и похитил 25 тысяч рублей наличными, плюс зачем-то взял документы на автомобиль. Вот только жертвой вора стал… экскаватор, припаркованный в одном из садовых обществ. Произошло все, когда экскаваторщик отлучился на обед.

Прибывшие на место преступления сотрудники уголовного розыска обследовали прилегающую территорию и по горячим следам задержали подозреваемого. Который тут же стал обвиняемым, ибо при нем обнаружилось все похищенное. Ранее уже неоднократно судимому 45-летнему местному жителю светит привычный «пятерик». Но некоторое разнообразие в свою биографию закоренелый рецидивист, надо признать, внес.

ИСТОЧНИК KP.RU