2019-05-24T10:24:34+03:00
Общество

В Зеленоградске укрепят конструкции довоенного здания Торгового дома Натана Штернфельда

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Речь идет о восстановительных работах на довоенном доме №18 на Курортном проспекте в Зеленоградске, известном как Торговый дом Натана Штернфельда. Раньше это было красивое, полное жизни здание. Сегодня же – почти руины.

Как сообщает администрация Зеленоградска, подрядная организация, получившая право на заключение контракта по созданию проекта реконструкции здания торгового дома, приступила к работам на месте объекта.

Ранее провели работу по сбору архивных данных. Были сделаны запросы в музеи и архивы региона, в Службу госохраны памятников с целью получить максимум информации о здании, включая чертежи, схемы и описание объекта.

Работы по геологоразведке и геодезии уже начаты. Результаты позволят подготовить проектные решения по укреплению существующих конструкций здания.

- Будут прорисованы утраченные элементы декора фасада, и воссоздан исторический образ Торгового дома, - говорят в администрации и напоминают, что проект заказан администрацией округа с целью определения стоимости работ по восстановлению памятника культурного наследия и последующего поиска инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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