2019-05-24T10:23:43+03:00
Общество

Участок автодороги Калининград-Полесск перекроют из-за детского карнавала

Виктор Сергеев
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В субботу, 1 июня, будет закрыто движение на участке автомобильной дороги Калининград-Полесск. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Движение транспорта будет закрыто на Калининградском шоссе Гурьевска, от перекрестка с улицей Советская до перекрестка с улицами Безымянная и Заречная

с 11.15 до 12.00 для проведения международного детского карнавала «Детских сказок добрая страна».

ИСТОЧНИК KP.RU

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