2019-05-24T10:28:00+03:00
Общество

В Калининграде состоялись первые «Александро-Невские чтения»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В БФУ им. Канта состоялись первые «Александро-Невские чтения», в ходе которых прошло обсуждение исторической роли Александра Невского в становлении русской государственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии приняли участие историки, политологи, общественные деятели, студенты БФУ им. И. Канта и Калининградского пограничного института ФСБ РФ.

- Программа чтений позволит показать самые разные грани этого великого человека: воина, дипломата, государственного деятеля, причисленного к лику святых», – отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов.

Ректор БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского в целях сохранения его военно-исторического и культурного наследия, а также укрепления единства российского народа. Университет в рамках подготовки к празднованию этой памятной даты принял решение провести Александро-Невские чтения, пригласив к участию в них и академическое сообщество, и представителей духовно-культурной сферы, чтобы обсудить историческую роль великого полководца и для России в целом, и для нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде таксист присвоил оставленный в залог мобильный телефон
В девяти муниципалитетах Калининградской области зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ
В Калининграде матерый уголовник обманул бизнесвумен
Калининградка перевела мошеннику свыше 50 тысяч за доставку выигранного приза
В Калининграде прокуратура проведет проверку городского транспорта, возможны задержки в расписании
Калининградец получил 4 года колонии за хранение амфетамина
Возбуждено уголовное дело на виновника смертельного ДТП под Зеленоградском
Жительница Калининграда самовольно установила колонку и отравилась угарным газом
В Калининграде на ярмарке вакансий озвучили наиболее востребованные профессии
В Калининграде подрядчик устранит дефекты на четырех недавно отремонтированных улицах
В Калининграде предприниматель продавал алкоголь без лицензии
Прокуратура добилась запрета продавать вейпы несовершеннолетним калининградцам
В Советске водитель «Фольксвагена» сбил пешехода во дворе дома
Калининградца ограбили среди бела дня в центре города