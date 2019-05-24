В Калининграде состоялись первые «Александро-Невские чтения»

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-24T10:28:00+03:00

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В БФУ им. Канта состоялись первые «Александро-Невские чтения», в ходе которых прошло обсуждение исторической роли Александра Невского в становлении русской государственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии приняли участие историки, политологи, общественные деятели, студенты БФУ им. И. Канта и Калининградского пограничного института ФСБ РФ.

- Программа чтений позволит показать самые разные грани этого великого человека: воина, дипломата, государственного деятеля, причисленного к лику святых», – отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов.

Ректор БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского в целях сохранения его военно-исторического и культурного наследия, а также укрепления единства российского народа. Университет в рамках подготовки к празднованию этой памятной даты принял решение провести Александро-Невские чтения, пригласив к участию в них и академическое сообщество, и представителей духовно-культурной сферы, чтобы обсудить историческую роль великого полководца и для России в целом, и для нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU