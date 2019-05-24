2019-05-24T10:29:46+03:00
Происшествия

Калининградец украл «кредитку» приятеля, у которого был в гостях

Уснувшего хозяина квартиры разбудили сообщения на мобильный телефон о снятии денег
Игорь ОРЕХОВ
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В Гвардейске 60-летний горожанин принимал у себя приятеля из соседнего дома. Хорошо принимал, с горячительными напитками. Хозяин жилища в процессе застолья выключился первым. А наутро вместо звонка будильника был разбужен сигналами о поступлении СМС-сообщений на свой мобильный телефон. Кто-то осуществлял интенсивный шопинг при помощи банковской карты гвардейца. Тот заторопился в полицию.

Оперативники угрозыска, расспросив заявителя о том, что было накануне, легко вычислили преступника. Как и можно было предполагать, уснувшего пенсионера обокрал его 43-летний гость. Разорить вконец он, правда, друга (уже наверняка бывшего) не успел, но теперь за потраченные чужие 5 тысяч рублей ему грозят 5 лет лишения свободы.

В уголовном деле фигурирует статья УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба», так что в «зоне» вороватый сосед может представляться хакером. Хотя, пожалуй, не стоит – могут неправильно понять…

ИСТОЧНИК KP.RU

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