Янтарный комбинат добыл уникальный самородок весом 1,1 кг

СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-24T10:33:02+03:00

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На Калининградском Янтарном комбинате добыли уникальный самородок весом 1,1 кг. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Желто-матовый самородок представляет собой монолитный кусок плотной структуры прямоугольной формы. Верхняя поверхность куска покрыта наслоениями рыхлого янтаря.

- В куске присутствуют значительный скол, неглубокие раковины, единичные поверхностные трещины, незначительные грязевые включения. Образец добыт на Приморском месторождении 16 мая, - сообщили на комбинате.

Самородок получил название Балтиец.

На предприятии добавили, что ценные экземпляры янтаря 2018 года будут выставлены на открытый аукцион по продаже уникальных самородков в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли «Amberforum-2019», который пройдёт в Светлогорске 20 -23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU