Янтарный комбинат добыл уникальный самородок весом 1,1 кг
На Калининградском Янтарном комбинате добыли уникальный самородок весом 1,1 кг. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Желто-матовый самородок представляет собой монолитный кусок плотной структуры прямоугольной формы. Верхняя поверхность куска покрыта наслоениями рыхлого янтаря.
- В куске присутствуют значительный скол, неглубокие раковины, единичные поверхностные трещины, незначительные грязевые включения. Образец добыт на Приморском месторождении 16 мая, - сообщили на комбинате.
Самородок получил название Балтиец.
На предприятии добавили, что ценные экземпляры янтаря 2018 года будут выставлены на открытый аукцион по продаже уникальных самородков в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли «Amberforum-2019», который пройдёт в Светлогорске 20 -23 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU