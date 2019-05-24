2019-05-24T10:45:06+03:00
Общество

На границе в Мамоново задержали микроавтобус, набитый салом

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Таможня Калининградской области
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Очередную партию санкционки задержали таможенники на границе в Мамоново. Продукты через таможенный пост пытался провезти житель Калининградской области в микроавтобусе «Рено».

- Свежее и копченое сало – всего 436 упаковок общим весом 476 кг – водитель спрятал в конструктивных полостях грузового отсека авто, - сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

Чтобы достать все сало, пришлось произвести демонтаж фанерных листов. Мужчина же признался, что товар приобрел в Польше и вез его в Светлогорск для продажи.

Санкционное сало было изъято и уничтожено. Нарушитель заплатит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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