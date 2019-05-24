2019-05-24T11:19:04+03:00
Общество

В Багратионовске на стене дома нарисовали 15-метровый портрет Петра Багратиона

Виктор Сергеев
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..Фото: Facebook
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В Багратионовске на стене дома нарисовали 15-метровый портрет Петра Ивановича Багратиона. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Фейсбук».

Автором мурала стал Глеб Михайлов. Художник приступил к работе 9 мая. На граффити полководец, чье имя носит город, изображен во весь рост, верхом на коне, с клинком в правой руке, мужественный и решительный.

Как рассказал, представитель общественной организации «Союз добровольцев России» Виктор Романов, идея для эскиза была взята с памятника Петру Багратиону, расположенного в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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