В Багратионовске на стене дома нарисовали 15-метровый портрет Петра Багратиона
.Фото: Facebook
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В Багратионовске на стене дома нарисовали 15-метровый портрет Петра Ивановича Багратиона. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Фейсбук».
Автором мурала стал Глеб Михайлов. Художник приступил к работе 9 мая. На граффити полководец, чье имя носит город, изображен во весь рост, верхом на коне, с клинком в правой руке, мужественный и решительный.
Как рассказал, представитель общественной организации «Союз добровольцев России» Виктор Романов, идея для эскиза была взята с памятника Петру Багратиону, расположенного в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU