В воскресенье в Калининграде пройдет «День колеса», ряд улиц закроют для движения

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-24T10:57:55+03:00

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В воскресенье, 26 мая, в Калининграде пройдет первый этап этапа IX городского велосипедного фестиваля «День колеса». С 9 часов до 14 часов в городе будет закрыты для движения ряд улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, движение автотранспорта будет закрыто по пр-кту Мира на участке от ул. Брамса до ул. Гостиной; по ул. Театральной на участке от пр-кта Мира до пр-кта Гвардейского.

С 12.30 до 14.00 будут закрыты пр-кт Мира, ул. Д. Донского, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, пр-кт Московский, ул. Октябрьская, наб. Ген. Карбышева, ул. Ген. Павлова, б-р Солнечный, остров Октябрьский, наб. Парадная, ул. Октябрьская, пр-кт Московский до здания «Калининградгражданпроект», ул. Ген.-фельдм. Румянцева, ул. Д. Донского.

ИСТОЧНИК KP.RU