В Полесском районе задержали браконьеров, которые отстрелили лося
В Полесском районе сотрудники управления охотничьего хозяйства задержали двух браконьеров. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Двое мужчин в запрещенные сроки отстрелили лося на территории общедоступного охотничьего угодья. В результате незаконной охоты животному миру причинен ущерб в размере 400 тысяч рублей.
- Материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела - отметил начальник Управления охотничьего и лесного хозяйства Эдуард Виноградов.
Браконьерам грозит до трех лет лишения свободы или крупный денежный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU