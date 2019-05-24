2019-05-24T11:10:08+03:00
Общество

В Полесском районе задержали браконьеров, которые отстрелили лося

Виктор Сергеев
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В Полесском районе сотрудники управления охотничьего хозяйства задержали двух браконьеров. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Двое мужчин в запрещенные сроки отстрелили лося на территории общедоступного охотничьего угодья. В результате незаконной охоты животному миру причинен ущерб в размере 400 тысяч рублей.

- Материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела - отметил начальник Управления охотничьего и лесного хозяйства Эдуард Виноградов.

Браконьерам грозит до трех лет лишения свободы или крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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