В Балтийске управляющие компании задолжали за тепло, свет и воду 18 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-24T11:17:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Управляющие компании Балтийска задолжали ресурсоснабжающим компаниям 18 млн рублей. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».

Больше других задолжали ООО «УК Балтдом» и ООО «Теплостан». В результате в администрации Балтийска было принято решение до 1 июля перевести муниципальные предприятия «Тепловые сети», «Балтвода», «Балтстоки» на прямые договоры с населением.

- С начала апреля прошлого года поставщики коммунальных ресурсов могут инициировать такое решение при условии, если управляющая компания дома накопила задолженность более чем за два месяца. Это даст возможность собственникам квартир оплачивать тепло и воду напрямую, минуя посредников, - отметили в администрации Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU