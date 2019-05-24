Калининградец камнем разбил стекло автомобиля своей бывшей жены

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-24T11:34:41+03:00

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У нас тут снова отличился «бывший». В городе Светлый поругались между собой экс-супруги. Когда у мужчины словесные аргументы иссякли, он подхватил с земли каменюку и метнул его в лобовое стекло «Мазды», на которой женщина приехала домой. Замена обойдется автоледи минимум в 8 тысяч рублей.

Тотчас после своей выходки камнеметчик поспешно сделал ноги, но вскоре был разыскан участковыми уполномоченными полиции. Делать нечего, пришлось сознаваться в содеянном. В итоге уже дознаватели ОМВД России по Светловскому району возбудили уголовное об умышленном повреждении имущества. Лишение свободы на срок до двух лет – думается, слишком большая цена за несдержанность.

ИСТОЧНИК KP.RU