2019-05-24T12:08:02+03:00
Общество

В Калининградской области хотят запретить продавать подросткам электронные сигареты и вейпы

Виктор Сергеев
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В Калининградской области планируют запретить продавать подросткам электронные сигареты и вейпы. Соответствующий проект закона разработала региональная прокуратура, в пятницу, 24 мая, законопроект рассмотрит Областная дума.

Проект закона уже получил положительное заключение об оценке регулирующего воздействия.

Прокуратура просит законодателей запретить продавать несовершеннолетним одноразовые и многоразовые электронные системы доставки никотина, а также жидкости для электронных сигарет.

Ответственность за продажу подросткам электронных сигарет будет прописана в Административном кодексе Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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