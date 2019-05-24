В Калининградской области хотят запретить продавать подросткам электронные сигареты и вейпы
В Калининградской области планируют запретить продавать подросткам электронные сигареты и вейпы. Соответствующий проект закона разработала региональная прокуратура, в пятницу, 24 мая, законопроект рассмотрит Областная дума.
Проект закона уже получил положительное заключение об оценке регулирующего воздействия.
Прокуратура просит законодателей запретить продавать несовершеннолетним одноразовые и многоразовые электронные системы доставки никотина, а также жидкости для электронных сигарет.
Ответственность за продажу подросткам электронных сигарет будет прописана в Административном кодексе Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU