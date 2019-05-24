2019-05-24T12:23:52+03:00
Происшествия

Калининградец отработает покупки по найденной на остановке «кредитке»

Полное признание вины помогло жителю Ладушкина избежать более сурового наказания за мошенничество
Игорь ОРЕХОВ
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В январе этого года на остановке общественного транспорта в Калининграде житель города Ладушкин нашел чью-то банковскую карту. Решив, что ее послали высшие силы, парень с удовольствием расплачивался ею в магазинах. Правда, недолго – успел потратить лишь чуть больше двух тысяч рублей, когда его «вычислили» полицейские по заявлению законного владельца кредитки.

Если бы подсудимый не ходатайствовал о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке, безоговорочно признав свою вину, приговор наверняка оказался бы куда более суровым. Тем более, молодой человек уже был судим как раз за хищение чужого имущества. Но поскольку в данном случае «назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление», ладушкинец отделался 300 часами исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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