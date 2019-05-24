Калининградца ограбили среди бела дня в центре города

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-24T12:37:58+03:00

Уголовник напал на прохожего, избил его и отобрал мобильный телефон

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Калининградца, который просто шел по улице генерала Озерова с мобильным телефоном в руке, ограбили средь беда дня.

С прохожим поравнялся какой-то незнакомец, который нанес бедняге мощный удар в лицо, выхватил из рук гаджет и был таков. Несмотря на вполне объяснимое состояние грогги, потерпевший сумел рассказать прибывшим сотрудникам патрульно-постовой службы, во что был одет нападавший и вспомнил кое-какие другие его приметы. Полицейские приступили к поиску по горячим следам.

На одной из соседних улиц блюстители порядка засекли подходящего по описанию мужчину. Правда, куртки, о которой упоминал потерпевший, на этом гражданине не наблюдалось.

- Позже выяснилось, что 48-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление, выбросил свою верхнюю одежду, чтобы его не опознали, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Задержанный был доставлен в отдел полиции, где у него изъяли похищенное имущество.

За грабеж уголовнику предстоит очередная отсидка – сроком до семи лет. Ну а пока он полирует нары в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU