Прокуратура добилась запрета продавать вейпы несовершеннолетним калининградцам
Калининградская областная дума приняла закон, запрещающий продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Решение об этом было принято на заседании регионального парламента в пятницу, 24 мая.
С законодательной инициативой запретить продавать подросткам вейпы и электронные сигареты выступил областной прокурор Сергей Хлопушин. Он отметил, что инициатива направлена «на предупреждение причинения вреда здоровью детей на территории Калининградской области, защиты от факторов, негативно влияющих на их развитие».
- Используемые в электронных системах доставки никотина растворы, помимо чрезвычайно токсичного никотина содержат и другие химические вещества, некоторые из которых считаются токсичными, - отмечает пресс-служба областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU