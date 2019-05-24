Прокуратура добилась запрета продавать вейпы несовершеннолетним калининградцам

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-24T13:04:17+03:00

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Калининградская областная дума приняла закон, запрещающий продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Решение об этом было принято на заседании регионального парламента в пятницу, 24 мая.

С законодательной инициативой запретить продавать подросткам вейпы и электронные сигареты выступил областной прокурор Сергей Хлопушин. Он отметил, что инициатива направлена «на предупреждение причинения вреда здоровью детей на территории Калининградской области, защиты от факторов, негативно влияющих на их развитие».

- Используемые в электронных системах доставки никотина растворы, помимо чрезвычайно токсичного никотина содержат и другие химические вещества, некоторые из которых считаются токсичными, - отмечает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU