В Калининграде предприниматель продавал алкоголь без лицензии

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-24T13:22:58+03:00

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В Калининграде на предпринимателя завели уголовное дело за продажу алкоголя без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В продуктовом магазине на улице Балашовской вовсю продавали спиртное, и отсутствие необходимой лицензии 37-летнего владельца торговой точки ничуть не смущало. При этом, ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.

Полицейские изъяли из магазина весь алкоголь. Предпринимателю грозит крупный денежный штраф, либо исправительные работы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU