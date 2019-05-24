В Калининграде предприниматель продавал алкоголь без лицензии
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде на предпринимателя завели уголовное дело за продажу алкоголя без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.
В продуктовом магазине на улице Балашовской вовсю продавали спиртное, и отсутствие необходимой лицензии 37-летнего владельца торговой точки ничуть не смущало. При этом, ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.
Полицейские изъяли из магазина весь алкоголь. Предпринимателю грозит крупный денежный штраф, либо исправительные работы на срок до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU