В Калининграде подрядчик устранит дефекты на четырех недавно отремонтированных улицах

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-24T13:38:57+03:00

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В Калининграде подрядная организация устранит дефекты на улицах, которые ремонтировала. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о компании «НСТ», которая ремонтировал четыре центральные улицы в Калининграде: Черняховского, Пролетарскую, Нарвскую и Муромскую. С этим подрядчиком городские власти расторгли контракт в одностороннем порядке, дефекты дорожники будут устранять в рамках гарантийных обязательств.

В частности, на улицах Нарвской и Муромской им придется устранить выбоины, трещины и раскрытие швов; на ул. Черняховского – произвести выкрашивание покрытия, на ул. Пролетарской – ликвидировать застой поверхностных вод.

Работы должны быть завершены до 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU