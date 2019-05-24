2019-05-24T13:47:40+03:00
Общество

В Калининграде на ярмарке вакансий озвучили наиболее востребованные профессии

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в четверг, 23 мая, прошла областная ярмарка вакансий. В ее работе приняли участие около 40 работодателей из различных отраслей экономики, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Сегодня предприятиям и учреждениям требуются инженеры, системные администраторы, комплектовщики, госслужащие, специалисты по продажам, слесари-сборщики механосборочных работ, трубопроводчики, электрогазосварщики, упаковщики и другие профессионалы по рабочим профессиям с заработной платой до 40 тысяч рублей. Особое внимание было уделено гражданам с ограниченными возможностями здоровья, - отметили в правительстве области.

Наиболее востребованы на рынке труда Калининградской области рабочие профессии (66,2 %), из них квалифицированные работники, в том числе водитель автомобиля, продавец продовольственных товаров, повар, слесарь механосборочных работ, каменщик, штукатур, бетонщик, маляр, кладовщик, официант; неквалифицированные работники – уборщик помещений, грузчик, разнорабочий, подсобный рабочий, дворник, обработчик рыбы, укладчик-упаковщик.

Среди профессий специалистов и служащих предлагаются вакансии медицинских работников (врач–специалист, медицинская сестра, фельдшер), инженеров, кассиров, бухгалтеров, охранников, младших воспитателей, программистов и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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