Жительница Калининграда самовольно установила колонку и отравилась угарным газом

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-24T13:57:20+03:00

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20 мая в больницу из одной из квартир на улице Судостроительной доставили женщину с симптомами отравления продуктами неполного сгорания газа. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Калининградгазификация».

Прибывшие в квартиру газовщики установили, что теплообменник водонагревателя проточного газового «Оазис» был забит сажей. Кроме этого, газовая колонка была установлена собственником самовольно.

ИСТОЧНИК KP.RU