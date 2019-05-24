Жительница Калининграда самовольно установила колонку и отравилась угарным газом
Женщину удалось спасти
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20 мая в больницу из одной из квартир на улице Судостроительной доставили женщину с симптомами отравления продуктами неполного сгорания газа. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Калининградгазификация».
Прибывшие в квартиру газовщики установили, что теплообменник водонагревателя проточного газового «Оазис» был забит сажей. Кроме этого, газовая колонка была установлена собственником самовольно.
ИСТОЧНИК KP.RU