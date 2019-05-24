2019-05-24T13:57:20+03:00
Общество

Жительница Калининграда самовольно установила колонку и отравилась угарным газом

Женщину удалось спасти
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

20 мая в больницу из одной из квартир на улице Судостроительной доставили женщину с симптомами отравления продуктами неполного сгорания газа. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Калининградгазификация».

Прибывшие в квартиру газовщики установили, что теплообменник водонагревателя проточного газового «Оазис» был забит сажей. Кроме этого, газовая колонка была установлена собственником самовольно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде таксист присвоил оставленный в залог мобильный телефон
В девяти муниципалитетах Калининградской области зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ
В Калининграде матерый уголовник обманул бизнесвумен
Калининградка перевела мошеннику свыше 50 тысяч за доставку выигранного приза
В Калининграде прокуратура проведет проверку городского транспорта, возможны задержки в расписании
Калининградец получил 4 года колонии за хранение амфетамина
Возбуждено уголовное дело на виновника смертельного ДТП под Зеленоградском
В Калининграде на ярмарке вакансий озвучили наиболее востребованные профессии
В Калининграде подрядчик устранит дефекты на четырех недавно отремонтированных улицах
В Калининграде предприниматель продавал алкоголь без лицензии
Прокуратура добилась запрета продавать вейпы несовершеннолетним калининградцам
В Советске водитель «Фольксвагена» сбил пешехода во дворе дома
Калининградца ограбили среди бела дня в центре города