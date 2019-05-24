Возбуждено уголовное дело на виновника смертельного ДТП под Зеленоградском

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-24T14:12:00+03:00

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Полиция завела уголовное дело на виновника смертельного ДТП в Зеленоградском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла 14 мая на 5-м километре дороги «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск – Куликово – Заостровье». 29-летний водитель «Ауди» врезался во стоящий на проезжей части «Мерседес». Водитель «Мерседеса» в это время ремонтировал свою машину, при этом, он не включил 2аварийку» и не выставил знак аварийной остановки. От полученных ранений он скончался на месте ДТП.

На водителя «Ауди» завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU