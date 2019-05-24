Калининградец получил 4 года колонии за хранение амфетамина

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-24T14:19:24+03:00

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В Калининграде осудили мужчину, который хранил при себе амфетамин в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Калининградца задержали в сентябре 2017 года на улице Кирова. При досмотре при нам нашли свыше одного грамма амфетамина, что является крупным размером.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что задержанный хранил психотропное вещество без цели дальнейшего сбыта. Поэтому суд приговорил его всего к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU