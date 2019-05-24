2019-05-24T14:19:24+03:00
Общество

Калининградец получил 4 года колонии за хранение амфетамина

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде осудили мужчину, который хранил при себе амфетамин в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Калининградца задержали в сентябре 2017 года на улице Кирова. При досмотре при нам нашли свыше одного грамма амфетамина, что является крупным размером.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что задержанный хранил психотропное вещество без цели дальнейшего сбыта. Поэтому суд приговорил его всего к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде таксист присвоил оставленный в залог мобильный телефон
В девяти муниципалитетах Калининградской области зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ
В Калининграде матерый уголовник обманул бизнесвумен
Калининградка перевела мошеннику свыше 50 тысяч за доставку выигранного приза
В Калининграде прокуратура проведет проверку городского транспорта, возможны задержки в расписании
Возбуждено уголовное дело на виновника смертельного ДТП под Зеленоградском
Жительница Калининграда самовольно установила колонку и отравилась угарным газом
В Калининграде на ярмарке вакансий озвучили наиболее востребованные профессии
В Калининграде подрядчик устранит дефекты на четырех недавно отремонтированных улицах
В Калининграде предприниматель продавал алкоголь без лицензии
Прокуратура добилась запрета продавать вейпы несовершеннолетним калининградцам
В Советске водитель «Фольксвагена» сбил пешехода во дворе дома
Калининградца ограбили среди бела дня в центре города