В Калининграде прокуратура проведет проверку городского транспорта, возможны задержки в расписании
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде прокуратура проверит работу пассажирских автотранспортных компаний.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на 27 мая запланирована проверка ООО Маршрутное такси» и ИП Скиба В.С. 30 и 31 мая - МКП «Калининград — Гортранс». 3 июня пройдет проверка ГК «БалтТрансАвто», 5 июня - – ИП Фомин М.В.
В ведомстве предупреждают, что из-за проведения проверок возможна задержка в расписании движения автобусов и маршруток с 5 часов утра до 11 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU