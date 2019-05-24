2019-05-24T14:51:02+03:00
Общество

Калининградка перевела мошеннику свыше 50 тысяч за доставку выигранного приза

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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30-летнего калининградца будут судить за мошенничество с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В августе прошлого года злоумышленник позвонил жительнице Немана, представился сотрудником компании сотовой связи и сообщил приятную новость – ей, как клиенту, компания дарит мобильный телефон. На следующий день мошенник вновь позвонил женщине и сообщил, что ей осталось все ничего – только необходимо заплатить за доставку подарка.

Женщина поспешила к банкомату и перевела на номер звонившего свыше 51 тыс рублей. Разумеется, никакого телефона она так и не получила.

Неманский прокурор уже утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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