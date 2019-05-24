2019-05-24T15:34:29+03:00
Происшествия

В Калининграде матерый уголовник обманул бизнесвумен

Набрав якобы на продажу бытовой техники на десятки тысяч рублей, мошенник скрылся
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Похищенной бытовой техникой мошенник обставил съемную квартиру.Похищенной бытовой техникой мошенник обставил съемную квартиру.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Путь к сердцу бизнесвумен лежит через грузчика, - решил 47-летний, ранее неоднократно судимый калининградец, и для начала задружился с работником одного из городских магазинов бытовой техники. Благодарный пролетарий познакомил нового приятеля со своей работодательницей. Уголовник, стоит признать, обладал даром убеждения. По крайней мере, смог убедить деловую даму, что поможет ей подыскать покупателей на товар, бывший в употреблении. Погрузив в автомобиль два телевизора, холодильник, морозильник и кофе-машину, уехал, пообещав вскоре привезти солидную выручку.

Когда все сроки истекли, а коммивояжер так и не объявился – ни с деньгами, ни без, с ним попробовали выйти на связь. Но тоже тщетно. После этого стало окончательно ясно, что технику на 74 тысячи рублей способны вернуть только полицейские.

Сотрудники угрозыска ОМВД по Ленинградскому району отыскали подозреваемого на съемной квартире. Там же обнаружилось похищенное имущество. Мошенник сменил арендованное жилье на казенное – пока в виде изолятора временного содержания. Расследование по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде таксист присвоил оставленный в залог мобильный телефон
В девяти муниципалитетах Калининградской области зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ
Калининградка перевела мошеннику свыше 50 тысяч за доставку выигранного приза
В Калининграде прокуратура проведет проверку городского транспорта, возможны задержки в расписании
Калининградец получил 4 года колонии за хранение амфетамина
Возбуждено уголовное дело на виновника смертельного ДТП под Зеленоградском
Жительница Калининграда самовольно установила колонку и отравилась угарным газом
В Калининграде на ярмарке вакансий озвучили наиболее востребованные профессии
В Калининграде подрядчик устранит дефекты на четырех недавно отремонтированных улицах
В Калининграде предприниматель продавал алкоголь без лицензии
Прокуратура добилась запрета продавать вейпы несовершеннолетним калининградцам
В Советске водитель «Фольксвагена» сбил пешехода во дворе дома
Калининградца ограбили среди бела дня в центре города