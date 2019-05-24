В Калининграде матерый уголовник обманул бизнесвумен

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-24T15:34:29+03:00

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Путь к сердцу бизнесвумен лежит через грузчика, - решил 47-летний, ранее неоднократно судимый калининградец, и для начала задружился с работником одного из городских магазинов бытовой техники. Благодарный пролетарий познакомил нового приятеля со своей работодательницей. Уголовник, стоит признать, обладал даром убеждения. По крайней мере, смог убедить деловую даму, что поможет ей подыскать покупателей на товар, бывший в употреблении. Погрузив в автомобиль два телевизора, холодильник, морозильник и кофе-машину, уехал, пообещав вскоре привезти солидную выручку.

Когда все сроки истекли, а коммивояжер так и не объявился – ни с деньгами, ни без, с ним попробовали выйти на связь. Но тоже тщетно. После этого стало окончательно ясно, что технику на 74 тысячи рублей способны вернуть только полицейские.

Сотрудники угрозыска ОМВД по Ленинградскому району отыскали подозреваемого на съемной квартире. Там же обнаружилось похищенное имущество. Мошенник сменил арендованное жилье на казенное – пока в виде изолятора временного содержания. Расследование по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU