В девяти муниципалитетах Калининградской области зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ
Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией зарегистрирован в девяти из 22-х муниципалитетов Калининградской области. Об этом говорится в отчете о работе регионального омбудсмена Владимира Никитина за 2018 год.
Наиболее значительный рост заболеваемости зафиксирован в Ладушкинском городском округе - в два раза. В Гусеве заболеваемость выросла на 46 процентов, в Пионерском – на 25 процентов, в Славском – на 18 процентов, в Совестке – на 17 процентов.
Сейчас в области проживают 6230 ВИЧ- инфицированных, в том числе 91 ребенок до 15 лет. В 2018 году уровень смертности не увеличился и составил до 24,5 на 100 тысяч населения – всего умерло 242 ВИЧ-инфицированных граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU