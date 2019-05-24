В девяти муниципалитетах Калининградской области зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-24T15:48:13+03:00

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Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией зарегистрирован в девяти из 22-х муниципалитетов Калининградской области. Об этом говорится в отчете о работе регионального омбудсмена Владимира Никитина за 2018 год.

Наиболее значительный рост заболеваемости зафиксирован в Ладушкинском городском округе - в два раза. В Гусеве заболеваемость выросла на 46 процентов, в Пионерском – на 25 процентов, в Славском – на 18 процентов, в Совестке – на 17 процентов.

Сейчас в области проживают 6230 ВИЧ- инфицированных, в том числе 91 ребенок до 15 лет. В 2018 году уровень смертности не увеличился и составил до 24,5 на 100 тысяч населения – всего умерло 242 ВИЧ-инфицированных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU