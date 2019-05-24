В Калининграде таксист присвоил оставленный в залог мобильный телефон

СЕГОДНЯ 16:18 2019-05-24T16:18:27+03:00

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Житель Калининграда, чтобы добраться до улицы Косогорной, взял такси. Но когда извозчик достиг пункта назначения, выяснилось, что наличных денег с собой у пассажира нет. Клиент предложил простой выход из ситуации: он оставляет в залог свой мобильный телефон, бежит за деньгами, возвращается и расплачивается зав проезд. Таксист согласился.

Однако, когда пассажир ушел, водитель внимательнее присмотрелся к оставленному гаджету и сообразил, что его цена с лихвой покроет стоимость поездки. В общем, когда горожанин появился с купюрами в руках, от таксомотора остались лишь выхлопные газы.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Центральному району установили подозреваемого, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Выяснилось, что ранее судимый за имущественные преступления 26-летний таксист телефон успел продать, а деньги потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU