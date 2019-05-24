Перекладку брусчатки на пр. Мира в Калининграде обещают завершить ко Дню города
.Фото: мэрия Калининграда
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Власти Калининграда обещают завершить перекладку брусчатки на проспекте Мира ко Дню города. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин. Ежедневно на улице работает бригада из 10 человек.
Работы по перекладке начались в начале мая. Для того, чтобы не перекрывать движение, работы ведутся поэтапно, отдельными «картами». На сегодня таких участков три
В мэрии отмечают, что пробки на проспекте Мира возникают из-за недисциплинированных водителей, которые стремясь побыстрее проехать, нарушают правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU