2019-05-24T16:33:21+03:00
Общество

Перекладку брусчатки на пр. Мира в Калининграде обещают завершить ко Дню города

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

Власти Калининграда обещают завершить перекладку брусчатки на проспекте Мира ко Дню города. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин. Ежедневно на улице работает бригада из 10 человек.

Работы по перекладке начались в начале мая. Для того, чтобы не перекрывать движение, работы ведутся поэтапно, отдельными «картами». На сегодня таких участков три

В мэрии отмечают, что пробки на проспекте Мира возникают из-за недисциплинированных водителей, которые стремясь побыстрее проехать, нарушают правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Камеры «Безопасного города» зафиксировали 40 ДТП, в которых водители скрылись с места происшествия
Прокуратура потребовала с калининградца 1,1 млн рублей за шесть незаконно спиленных деревьев
Парусник «Крузенштерн» прибыл в Калининград, завершив первый рейс в навигации-2019
Мэрия Калининграда: Около «Эпицентра» незаконно установили велобазар
В Калининграде из-за пожара в школе эвакуировали почти тысячу учеников
На калининградца завели дело за контрабанду анаболических стероидов
Власти Славска потребуют через суд закрыть молокозавод за сброс сточных вод в пруд
В Калининградской области стартовала государственная итоговая аттестация
В Калининграде воспитательница детсада украла мобильный телефон своей коллеги
Под Калининградом «Рено» сбил подростка
В Калининграде таксист присвоил оставленный в залог мобильный телефон
В девяти муниципалитетах Калининградской области зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ
В Калининграде матерый уголовник обманул бизнесвумен
Калининградка перевела мошеннику свыше 50 тысяч за доставку выигранного приза
В Калининграде прокуратура проведет проверку городского транспорта, возможны задержки в расписании
Калининградец получил 4 года колонии за хранение амфетамина
Возбуждено уголовное дело на виновника смертельного ДТП под Зеленоградском
Жительница Калининграда самовольно установила колонку и отравилась угарным газом
В Калининграде на ярмарке вакансий озвучили наиболее востребованные профессии
В Калининграде подрядчик устранит дефекты на четырех недавно отремонтированных улицах
В Калининграде предприниматель продавал алкоголь без лицензии
Прокуратура добилась запрета продавать вейпы несовершеннолетним калининградцам
В Советске водитель «Фольксвагена» сбил пешехода во дворе дома
Калининградца ограбили среди бела дня в центре города