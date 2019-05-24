Под Калининградом «Рено» сбил подростка

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-24T16:59:53+03:00

В результате наезда 14-летний школьник получил травмы и был госпитализирован

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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим несовершеннолетним зафиксировано сегодня, 24 маяв Багратионовском районе. Около 8 часов утра на 8 километре дороги между поселками Луговое и Богатово автомобиль марки «Рено», которым управляла 36-летняя женщина, сбил переходившего проезжую часть 14-летнего подростка.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU