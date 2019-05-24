В Калининграде воспитательница детсада украла мобильный телефон своей коллеги

СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-24T17:09:20+03:00

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В одном из детских садов Калининграда произошел весьма неприятный инцидент.

Сначала одна из работниц дошкольного учреждения обнаружила, что неизвестно куда пропал ее мобильный телефон. Полагая, что просто потеряться он не мог, женщина обратилась в полицию.

Подозрения оказались верными – сотрудники угрозыска изобличили вора. Точнее воровку, ибо выяснилось, что оставленный без присмотра гаджет похитила 21-летняя коллега потерпевшей. На допросе девушка призналась, что рассчитывала в дальнейшем сбыть краденую вещь, но не успела этого сделать. Телефон она выдала добровольно, его вернули законной владелице.

Вряд ли, конечно, с учетом молодого возраста суд отмерит преступнице на полную катушку – все пять положенных по закону лет лишения свободы. Скорее всего, наказание будет куда более мягким.

Но какой пример подрастающему поколению!

ИСТОЧНИК KP.RU