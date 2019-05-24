СЕГОДНЯ 17:18 2019-05-24T17:19:13+03:00

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В Калининградской области стартовала государственная итоговая аттестация. В пятницу, 24 мая, первыми к экзаменам приступили выпускники девятых классов, которые выбрали для сдачи иностранные языки.

Как сообщает пресс-служба регионального Министерства образования, в течение двух часов более 1 200 школьников выполняли письменные задания. В основном выпускники выбрали английский язык (1 185 человек), ещё 29 девятиклассников сдавали немецкий язык.

Экзамены проводились в 13 пунктах на территории региона – четыре из них расположены в Калининграде, остальные в области. Все аудитории в них оборудованы камерами видеонаблюдения.

- Экзамен завершился без сбоев и нарушений. У нас практически стопроцентная явка, что свидетельствует об ответственности выпускников, высоком уровне их подготовки. Уверена, что государственная итоговая аттестация пройдет на высоком организационном уровне, – подчеркнула министр образования Светлана Трусенева.

ИСТОЧНИК KP.RU