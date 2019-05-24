Власти Славска потребуют через суд закрыть молокозавод за сброс сточных вод в пруд

СЕГОДНЯ 17:32 2019-05-24T17:33:28+03:00

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Администрация Славского городского округа отправила жалобу на ЗАО «ЭкоМолПродукт» за нарушение требований природоохранного законодательства. Об этом сообщается на странице администрации в «Вконтакте».

Также местные власти намерены подать исковое заявление в суд о прекращении работы предприятия до устранения выявленных нарушений.

- Данное предприятие платит аренду и налоги в муниципальный бюджет, также обеспечивает рабочими местами достаточно «весомое» количество наших жителей, НО здоровье и комфортное проживание в нашем городе важнее всего, - говорится в сообщении администрации.

Напомним, в апреле районная прокуратура после жалоб жителей на неприятный запах от очистных сооружений предприятия провела проверку. Ранее предприятие уличили в сбросе неочищенных сточных вод в пруд. За это директора предприятия оштрафовали на 20 тысяч рублей, а само предприятие – на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU