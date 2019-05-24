На калининградца завели дело за контрабанду анаболических стероидов
Житель Гурьевского района попался на контрабанде сильнодействующих веществ для набора мышечной массы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
37-летний спортсмен заказал зарубежном интернет-магазине анаболические стероиды, которые запрещены на территории России. После получения посылки его задержали оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков.
- У подозреваемого изъяли таблетки и масло для внутримышечных инъекций. По предварительной информации мужчина заказывал стероиды для личного употребления, - сообщили в пресс-службе полиции.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ», с него взяли подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU