На калининградца завели дело за контрабанду анаболических стероидов

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-24T17:38:17+03:00

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Житель Гурьевского района попался на контрабанде сильнодействующих веществ для набора мышечной массы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

37-летний спортсмен заказал зарубежном интернет-магазине анаболические стероиды, которые запрещены на территории России. После получения посылки его задержали оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

- У подозреваемого изъяли таблетки и масло для внутримышечных инъекций. По предварительной информации мужчина заказывал стероиды для личного употребления, - сообщили в пресс-службе полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ», с него взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU