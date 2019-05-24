В Калининграде из-за пожара в школе эвакуировали почти тысячу учеников
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожар случился в школе №29 на улице Машиностроительной в пятницу. Около полудня случилось возгорание в одном из помещений, которое вызвало задымление.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, было эвакуировано 980 человек, в том числе 950 детей.
Обошлось без пострадавших.
Выяснилось, что на втором этаже школы, в туалете горела бумага и пластиковый держатель для туалетной бумаги. Площадь пожара составил всего 0,5 квадратных метра.
ИСТОЧНИК KP.RU