Мэрия Калининграда: Около «Эпицентра» незаконно установили велобазар

СЕГОДНЯ 17:59 2019-05-24T17:59:21+03:00

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Возле ТРЦ «Эпицентр» в Калининграде незаконно установили торговый объект – велобазар. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации. Разрешения на установку там нестационарного торгового объекта власти не выдавали.

- В связи с тем, что объект устанавливается без разрешения администрации города, к лицам, которые осуществляют эту деятельность, будут приняты жёсткие меры, - заявила Елена Дьяконова, начальник отдела земельного контроля управления контроля в сфере использования земель комитета муниципального контроля.

Власти уже подготовили письмо с напоминаем арендатору, что в договоре прописано разрешенное использование участка только «под административно-торговое задание».

ИСТОЧНИК KP.RU