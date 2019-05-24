2019-05-24T18:00:14+03:00
Общество

Парусник «Крузенштерн» прибыл в Калининград, завершив первый рейс в навигации-2019

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Василий СЕМИДЬЯНОВ
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В пятницу 24 мая барк «Крузенштерн» пришвартовался у причала Калининградского морского рыбного порта. Завершен первый в навигации 2019 года рейс.

- Пусть не все из вас выберут в жизни дорогу в море, но школа «Крузенштерна» будет помогать вам долгие годы, - обратился к практикантам ректор КГТУ Владимир Волкогон.

Уже вечером в воскресенье легендарный барк уйдет во второй рейс.

- В связи с краткосрочностью стоянки открыть борт судна не представляется возможным. Однако в планах судовладельца – сделать это по завершении плавания, - сообщили в академии.

Накануне калининградские парусники «Седов» и «Крузенштерн» приняли участие в Параде парусов, посвященном 830-летию основания порта Гамбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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