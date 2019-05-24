Прокуратура потребовала с калининградца 1,1 млн рублей за шесть незаконно спиленных деревьев

СЕГОДНЯ 18:05 2019-05-24T18:05:53+03:00

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Прокуратура потребовала взыскать с «черного лесоруба» 1,1 млн рублей в качестве возмещения ущерба за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Гвардейского районного суда.

В прошлом году мужчина вблизи поселка Комсомольск незаконно срубил четыре дуба и две березы. За это его привлекли к уголовной ответственности и осудили. Однако «лесоруб» не возместил ущерб, что и стало основанием для обращения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU