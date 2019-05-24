Камеры «Безопасного города» зафиксировали 40 ДТП, в которых водители скрылись с места происшествия

СЕГОДНЯ 18:12 2019-05-24T18:13:32+03:00

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С начала 2019 года камеры «Безопасного города» зафиксировали в Калининградской области 217 дорожно-транспортных происшествий. В 40 случаях водители скрылись с места ДТП, сообщили в «Безопасном городе»

Операторы системы видеонаблюдения фиксируют произошедшие инциденты и передают информацию сотрудникам региональной Госавтоинспекции. Номера автомобилей, водители которых покинули места ДТП, заносятся в «контрольный список».

- В «контрольном списке» находятся номера всех разыскиваемых автомобилей, находящихся в угоне или причастных к совершению преступлений и правонарушений. Сейчас в базе данных находится порядка 600 номеров разыскиваемых автомобилей. Список транспортных средств, находящихся в «контрольном списке», регулярно обновляется и пополняется, - отметили в пресс-службе «Безопасного города».

ИСТОЧНИК KP.RU