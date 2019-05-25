В соцсетях поднялась буря гнева из-за строительства двух церквей на Нижнем озере в Калининграде

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-25T12:24:48+03:00

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В распоряжении радиостанции "Балтик Плюс" оказалась информация, согласно которой на берегу Нижнего озера в Калининграде хотят построить два православных храма. Первый, якобы, может взметнуть ввысь колокольни в районе ГТРК "Калининград", в сквере, где находятся знаменитые часы. Для второго определили место между Дворцом творчества и Домом профсоюзов.

В РПЦ информацию пока не прокомментировали, а в калининградских соцсетях тем временем разгорелось яростное обсуждение возможного строительства. Обращает на себя внимание, что большинство пользователей выступает категорически против строительства церквей и высказывается, по крайней мере, за вынос этого вопроса на общегородской референдум.

От себя добавим, что было бы целесообразно любые вопросы, связанные с застройкой исторической части города решать с широким подключением общественности, а не кулуарно, как это происходит в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU