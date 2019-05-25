В Правдинском районе мужчина оставил свою знакомую без денег и украшений

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-25T12:35:18+03:00

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Грустным похмельем закончилось застолье в одном из поселков Правдинского района, во всяком случае для одного из участников.

На следующий день после доброго возлияния, которое продолжалось чуть ли не до первых петухов, женщина обнаружила, что у нее пропали 3 тысячи рублей и большая горсть ювелирных украшений - в обшей сложности на 50 тысяч рублей.

Делать нечего, пошла в полицию. Там завели дело и вороватого собутыльника довольно быстро задержали. Продать золото он не успел, а вот деньги успел спустить на водку с пивом. Теперь, как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, 43-летнему жителю Правдинского района грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU