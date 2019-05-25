2019-05-25T12:34:14+03:00
Происшествия

Калининградец может сесть на пять лет за кражу мобильного телефона

Кирилл Алексеев
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В Московском районе Калининграда оперативники задержали подозреваемого в краже мобильного телефона. Как пояснили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, личность злоумышленника была установлена в короткие сроки благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Как выяснилось, 45-летний рецидивист зашел в торговый зал мебельного магазина, расположенного на улице Полоцкой, и похитил мобильный телефон продавца, который тот оставил без присмотра. Мужчина скрылся с похищенным с места преступления и успел продать гаджет.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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