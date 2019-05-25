2019-05-25T14:07:48+03:00
Происшествия

За сутки в Калининградской области сбили четырех детей и подростков

Кирилл Алексеев
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Пятница выдалась богатой на дорожно-транспортные происшествия. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, началось все рано утром в Гурьевском районе. На 12-м километре автодороги Гурьевск – Каширское, из поселка Приворожное в направлении поселка Жемчужное двигался автомобиль марки «Фольксваген» под управлением 57-летней женщины. Выехав на полосу встречного движения, она совершила наезд на стоящего на обочине пешехода. В результате ДТП водитель автомобиль марки «Фольксваген» и 16-летний пешеход получили травмы.

Через час ДТП произошло в Багратионовском районе. В 8 часов на 9-м километре шоссе Луговое - Нивенское - Садовое - Богатово со стороны поселка Партизанское в направлении поселка Нивенское, двигался автомобиль марки «Рено» под управлением 36-летней женщины, которая допустила наезд на школьницу, переходившую проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства. 14-летняя девочка получила телесные повреждения.

В 13 часов 25 минут ДТП случилось уже в Калининграде. По улице Киевской в направлении Южного вокзала двигался автомобиль марки «Митцубиси» под управлением 37-летнего водителя, который возле дома 17 «Б» на улице Киевская сбил ребенка на велосипеде, пересекающего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 10-летний велосипедист получил телесные повреждения.

А в 10 вечера на Московском проспекте возле дома № 165, 44-летний водитель управляя автомобилем марки «Фольксваген» допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на разрешенный сигнал светофора. В результате ДТП 11-летняя девочка получила травмы.

В общей сложности за сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 3439 нарушений Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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