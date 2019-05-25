2019-05-25T14:11:41+03:00
Экономика

В Калининградской области принят закон о льготах на услугу по вывозу мусора

Кирилл Алексеев
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Накануне Калининградская областная дума приняла закон о льготах на услугу по вывозу мусора. Как сообщили в региональном правительстве, проект закона, устанавливающего порядок предоставления социальной поддержки населению на оплату услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, был разработан министерством природных ресурсов и экологии региона по поручению губернатора Антона Алиханова.

К категориям лиц, которые смогут вносить плату за мусор в размере 50% от стоимости в квитанции, отнесены многодетные семьи, ветераны боевых действий и ветераны становления Калининградской области.

Закон распространит свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 года. Средства, ранее уплаченные за коммунальную услугу гражданами льготной категории, региональный оператор зачтет в счет будущих выплат.

Как отметили в правительстве, в общей сложности на меру соцподержки в регионе претендуют 36,7 тысячи жителей. Большая часть из них – 32,5 тысячи – члены многодетных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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