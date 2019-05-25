2019-05-25T14:15:28+03:00
Общество

В субботу в Калининграде пройдет акция памяти жертв СПИДа

Кирилл Алексеев
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В субботу, 25 мая, в Калининграде в сквере у монумента "Мать Россия" состоится мероприятие, посвященная всемирной дате, которая ежегодно отмечается в третье воскресенье мая. Как пояснили организаторы, такие акции проходят для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания.

- На акции, организованном общественной организацией «Рассвет» при поддержке регионального министерства здравоохранения, Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, для всех желающих пройдет бесплатное анонимное тестирование на определение ВИЧ-статуса, консультирование по всем вопросам ВИЧ/СПИДа, раздача информационных материалов, - отметили в пресс-службе регионального кабмина.

Акция будет проходить с 18 до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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