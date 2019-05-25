250 тысяч как не бывало: 30-летний внук обнулил банковские счета своего дедушки

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-25T14:25:39+03:00

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В полицию поступило заявление от 88-летнего жителя Калининграда, который сообщил, что с его банковских счетов пропали денежные средства на сумму свыше 250 000 рублей.

Чтобы выяснить, кому понадобилась грабить пожилого мужчину, много времени не понадобилось. Вскоре в поле зрения полицейских попал внук пострадавшего. Оказалось, что незадолго до пропажи денег, ранее судимый внучонок обратился к дедушке с просьбой, завести для него банковскую карту. Пожилой человек, не подозревая злого умысла, согласился помочь мужчине.

- После оформления всех необходимых документов в кредитной организации злоумышленник получил доступ не только к вновь открытой дебетовой карте потерпевшего, но и через мобильное приложение банка к другим счетам пенсионера. Без ведома заявителя, подозреваемый перевел сбережения дедушки на счет привязанный к карте после чего обналичил их, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

В отношении горожанина следователи возбудили уголовное дело статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU