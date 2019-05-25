2019-05-25T14:39:03+03:00
Общество

В воскресенье центр Калининграда перекроют из-за фестиваля День колеса

Эпицентр праздника будет находиться возле стадиона "Балтика"
Кирилл Алексеев
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В воскресенье, 26 мая, в Калининграде на проспекте Мира пройдет традиционный праздник День колеса. Главная фестивальная площадка разместится у стадиона "Балтика".

Как сообщили в городской администрации, праздник начнется в 10.00 часов, его программа включает: игровые, развлекательные и концертные мероприятия для самой широкой аудитории; любительские велогонки в различных категориях, заезды, веселые детские и семейные старты; презентации и другие промо-акции для зрителей.

Главное событие Дня колеса - это велопарад. Он стартует в 12.30 и пройдет по центральным улицам города. Длина маршрута - 13,5 километра, ожидается, что в нем примут участие окло 3 тысяч человек.

В мэрии обратили внимание, что в течение нескольких часов автомобильное движение в центре города будет перекрыто. Так, с 09.00 до 12.30 движение ограничивается по проспекту Мира на участке от ул. Брамса до ул. Гостиной; по ул. Театральной на участке от проспекта Мира до Гвардейского проспекта.

С 12.30 до 14.00 движение будет перекрыто по следующему маршруту: проспект Мира, ул. Д. Донского, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, Московский проспект, ул. Октябрьская, наб. Ген. Карбышева, ул. Ген. Павлова, Солнечный бульвар, остров Октябрьский, наб. Парадная, ул. Октябрьская, Московский проспект до здания «Калининградгражданпроект», ул. Ген.-фельдм. Румянцева, ул. Д. Донского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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