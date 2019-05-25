Мэр Калининграда прокомментировал строительство двух церквей на Нижнем озере

СЕГОДНЯ 16:30 2019-05-25T16:30:03+03:00

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Мэр Калининграда Алексей Силанов прокомментировал ситуацию с благоустройством Нижнего озера, где, по некоторой информации, могут быть построены два храма.

- Реконструкцию Нижнего озера ни в коем случае не следует связывать со строительством культовых сооружений, - сказал градоначальник. - Реконструкция проводится в рамках федеральной программы по благоустройству общественных территорий и захватывает территорию только Нижнего озера.

О том, что церкви могут быть построены на территории возле Дворца творчества, а также в сквере возле ГТРК "Калининград" Алексей Силанов сказал следующее:

- Что касается участка на улице Сергеева, то он был передан РПЦ еще в 2012 году. Что касается улицы Зарайской, то сегодня это муниципальная земля, находящаяся в управлении и использовании муниципальным учреждением "Калининградская служба заказчика". Никаких решений о передаче этого земельного массива не принималось.

ИСТОЧНИК KP.RU