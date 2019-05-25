2019-05-25T16:52:04+03:00
Общество

Жители Гурьевска обеспокоены крупной стройкой в центре города

Информацию, о том, что возводится в районе улицы Фабричной, населению не сообщают
Кирилл Алексеев
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..Фото: Сергей Богров
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В редакцию "КП" поступило несколько обращений от жителей Гурьевска, ближайшего пригорода Калининграда. Жители улиц Строительной и переулка Цветочный обеспокоены грандиозным строительством, которое развернулось прямо под их окнами. Причем никакой информации ни со стороны городских властей, ни застройщика нет.

"Еще несколько месяцев назад расчистили и огородили забором довольно большой участок земли в районе улицы Фабричной, - сообщил местный житель Даниил Сухих. - Потом на участок стали завозить землю, насыпали огромные горы. А недавно начали копать. Такое ощущение, что готовится какой-то очень большой котлован. Мы беспокоимся, потому что не знаем, что будет. Положенные по закону информационные щиты отсутствуют".

"Комсомолка" постарается разобраться в сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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