Жители Гурьевска обеспокоены крупной стройкой в центре города
В редакцию "КП" поступило несколько обращений от жителей Гурьевска, ближайшего пригорода Калининграда. Жители улиц Строительной и переулка Цветочный обеспокоены грандиозным строительством, которое развернулось прямо под их окнами. Причем никакой информации ни со стороны городских властей, ни застройщика нет.
"Еще несколько месяцев назад расчистили и огородили забором довольно большой участок земли в районе улицы Фабричной, - сообщил местный житель Даниил Сухих. - Потом на участок стали завозить землю, насыпали огромные горы. А недавно начали копать. Такое ощущение, что готовится какой-то очень большой котлован. Мы беспокоимся, потому что не знаем, что будет. Положенные по закону информационные щиты отсутствуют".
"Комсомолка" постарается разобраться в сложившейся ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU